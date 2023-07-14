Харден настаивает на обмене из Филадельфии в Клипперс
Две недели назад звездный защитник Филадельфии Джеймс Харден воспользовался опцией игрока на следующий сезон, за который он получит 35,6 миллиона долларов.
Однако при этом он запросил обмен из команды, с которой он так и не смог стать чемпионом НБА.
Как сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик, Харден по-прежнему настроен перебраться в Клипперс.
"Он все еще хочет покинуть Филадельфию. Он расстроен тем, как (генменеджер 76-х) Дэрил Мори справился со своей ситуацией, когда в прошлом месяце он мог стать свободным агентом", - написал Эмик.
"И даже то, что он недавно посетил ту же вечеринку, что и Эмбиид с экс-владельцем Сиксерс Майклом Рубином в Вегасе, не меняет факта, что он полон решимости начать следующий сезон в майке Клипперс".
Напомним, что Джеймс Харден мог вернуться в Хьюстон этим летом, но главный тренер Рокетс высказался против такого перехода.
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