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Баскетбол

Харден настаивает на обмене из Филадельфии в Клипперс

Осталось только спросить у коллектива из Лос-Анджелеса, в курсе ли он об этом.
Сегодня, 13:34
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Две недели назад звездный защитник Филадельфии Джеймс Харден воспользовался опцией игрока на следующий сезон, за который он получит 35,6 миллиона долларов.

Однако при этом он запросил обмен из команды, с которой он так и не смог стать чемпионом НБА.

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик, Харден по-прежнему настроен перебраться в Клипперс.

"Он все еще хочет покинуть Филадельфию. Он расстроен тем, как (генменеджер 76-х) Дэрил Мори справился со своей ситуацией, когда в прошлом месяце он мог стать свободным агентом", - написал Эмик.

"И даже то, что он недавно посетил ту же вечеринку, что и Эмбиид с экс-владельцем Сиксерс Майклом Рубином в Вегасе, не меняет факта, что он полон решимости начать следующий сезон в майке Клипперс".

Напомним, что Джеймс Харден мог вернуться в Хьюстон этим летом, но главный тренер Рокетс высказался против такого перехода.

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