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Баскетбол

Тренер Хьюстона выступил против возвращения Хардена

Име Удока не хочет видеть в своей команде игрока, который может нарушить развитие молодых талантов.
Сегодня, 21:51
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Всю вторую часть прошедшего сезона звезду Филадельфии Джеймса Хардена связывали с возвращением в Хьюстон.

Недавно появилась информация, что 33-летний разыгрывающий использует опцию игрока на следующий сезон, но будет обменен в другую команду.

Казалось, что это отличный шанс для возвращения, но этому не суждено случиться.

Как сообщает ClutchPoints, против обмена Хардена выступил новый главный тренер Рокетс Име Удока.

"Судя по всему, что мы узнали, дело было в том, что Име не хотел его", — сказал инсайдер Heavy Sports Стив Балпетт. "В начале они думали о Хардене? Ага. Но потом они наняли Удоку, и он сказал: "Это не сработает".

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В итоге Хьюстон подписал 3-летний контракт на 130 миллионов долларов с Фредом ВанВлитом, а также выбрал Амена Томпсона на драфте-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс Джеймс Харден Име Удока

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