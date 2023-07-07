Прометей узнал имена соперников по групповому этапу Еврокубка
Команда Ронена Гинзбурга попала в одну группу с интересными европейскими коллективами.
В пятницу, 7 июля, состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка, по итогам которого 20 команд были распределены на две группы.
В группу А из девятой корзины попал украинский Прометей, сообщает официальный сайт клуба. В результате жеребьевки в одной группе с коллективом из Слобожанского оказались:
- Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
- Ховентут (Испания)
- Цедевита-Олимпия (Словения)
- Париж (Франция)
- Рейер Венеция (Италия)
- Вулвз Вильнюс (Литва)
- Бешикташ (Турция)
- Гамбург Тауэрс (Германия)
- Лондон Лайонз (Великобритания).
Групповой этап турнира пройдет в два круга. В сезоне-2023/24 в плей-офф Еврокубка выйдут по шесть команд из каждой группы.
При этом две лучшие команды каждой группы выйдут прямиком в четвертьфинал, а остальные же начнут путь по плей-офф с 1/8 финала.
Напомним, что Прометей принял решение защищать свой чемпионский титул Латвийско-эстонской баскетбольной лиги в следующем сезоне.