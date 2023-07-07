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Баскетбол

Прометей узнал имена соперников по групповому этапу Еврокубка

Команда Ронена Гинзбурга попала в одну группу с интересными европейскими коллективами.
Сегодня, 17:40
Прометей / https://prometeybc.com/ua
Прометей / https://prometeybc.com/ua

В пятницу, 7 июля, состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка, по итогам которого 20 команд были распределены на две группы.

В группу А из девятой корзины попал украинский Прометей, сообщает официальный сайт клуба. В результате жеребьевки в одной группе с коллективом из Слобожанского оказались:

  • Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
  • Ховентут (Испания)
  • Цедевита-Олимпия (Словения)
  • Париж (Франция)
  • Рейер Венеция (Италия)
  • Вулвз Вильнюс (Литва)
  • Бешикташ (Турция)
  • Гамбург Тауэрс (Германия)
  • Лондон Лайонз (Великобритания).

https://prometeybc.com/ua
https://prometeybc.com/ua

Групповой этап турнира пройдет в два круга. В сезоне-2023/24 в плей-офф Еврокубка выйдут по шесть команд из каждой группы.

При этом две лучшие команды каждой группы выйдут прямиком в четвертьфинал, а остальные же начнут путь по плей-офф с 1/8 финала.

Напомним, что Прометей принял решение защищать свой чемпионский титул Латвийско-эстонской баскетбольной лиги в следующем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Еврокубок ФИБА еврокубок Прометей

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