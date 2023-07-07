Прометей узнал имена соперников по групповому этапу Еврокубка

В пятницу, 7 июля, состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка, по итогам которого 20 команд были распределены на две группы.

В группу А из девятой корзины попал украинский Прометей, сообщает официальный сайт клуба. В результате жеребьевки в одной группе с коллективом из Слобожанского оказались:

Хапоэль Тель-Авив (Израиль)

Ховентут (Испания)

Цедевита-Олимпия (Словения)

Париж (Франция)

Рейер Венеция (Италия)

Вулвз Вильнюс (Литва)

Бешикташ (Турция)

Гамбург Тауэрс (Германия)

Лондон Лайонз (Великобритания).

https://prometeybc.com/ua

Групповой этап турнира пройдет в два круга. В сезоне-2023/24 в плей-офф Еврокубка выйдут по шесть команд из каждой группы.

При этом две лучшие команды каждой группы выйдут прямиком в четвертьфинал, а остальные же начнут путь по плей-офф с 1/8 финала.

Напомним, что Прометей принял решение защищать свой чемпионский титул Латвийско-эстонской баскетбольной лиги в следующем сезоне.