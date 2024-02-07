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Баскетбол

Прометей совершил камбек в матче с Ховентутом и завершил групповой раунд Еврокубка победой

Украинская команда уже получила соперника в плей-офф турнира.
Вчера, 22:59
Прометей победил Ховентут / БК Прометей
Прометей победил Ховентут / БК Прометей

В среду, 7 февраля, Прометей в Риге провел заключительный матч группового раунда Еврокубка, встретившись с Ховентутом.

Команды ушли на большой перерыв с преимуществом испанской команды, которое она увеличила в третьей четверти. Однако в заключительном отрезке игры украинский коллектив совершил камбек, завершив противостояние с итоговым счетом 94:80 в свою пользу.

Самыми результативными игроками встречи стали Джиан Клавелл, отличившийся 24 очками, а также Иссуф Санон, набравший рекордные для себя в Еврокубке 23 очка.

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Эта победа позволила подопечным Ронена Гинзбурга занять четвертое место в группе А и получить преимущество своей площадки в плей-офф турнира.

Еврокубок. Группа А

Прометей - Ховентут 94:80 (27:27, 20:26, 11:18, 36:9)

Прометей: Агада (14 + 7 передач), Клавелл (24), Одиасе (4), Марч (19 + 8 подборов), Бобров (0) – стартовая пятерка; Балвин (6 + 12 подборов), Липовый (4), Кеннеди (0), Санон (23), Cидоров, капитан (0), Грей (0).

В плей-офф Еврокубка Прометей встретится с пятой командой группы В. Соперником украинского коллектива стал греческий Арис.

Одноматчевое противостояние Прометея и Ариса состоится 12 или 13 марта.

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