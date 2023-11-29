Ховентут - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 08.11.2023
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
В среду, 29 ноября, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет девятый матч в рамках Еврокубка.
Соперником нашей команды станет Ховентут Бадалон из Испании.
Данный поединок станет последним в рамках первого круга соревнования.
Начало поединка - в 21:30 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ховентут - Прометей:
Напомним, в последнем туре Прометей одержал победу над Венецией.
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