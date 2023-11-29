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Баскетбол

Ховентут - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 08.11.2023

На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Сегодня, 12:15
БК Прометей
БК Прометей

В среду, 29 ноября, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет девятый матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет Ховентут Бадалон из Испании.

Данный поединок станет последним в рамках первого круга соревнования.

Начало поединка - в 21:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ховентут - Прометей:

Напомним, в последнем туре Прометей одержал победу над Венецией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прометей

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