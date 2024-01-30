Прометей потерпел неожиданное поражение от Венеции в рамках Еврокубка

Украинский коллектив вел в счете, но что-то пошло не так.

Во вторник, 30 января, в рамках 17-го раунда Еврокубка Венеция принимала Прометей. Игра завершилась победой хозяев.

В первый двух четвертях украинская команда уверенно вела в счете, однако далее итальянский клуб сумел сотворить мощным камбэк.

В третьем отрезке игры Венеция просто уничтожила Прометей, а в решающем отрезке довела дело до логического завершения.

Таким образом, украинский клуб впервые за четыре матча уступил своему нынешнему сопернику, упустив возможность подняться в таблице.

Еврокубок. Группа А.

Венеция – Прометей – 108:90 (18:28, 27:29, 38:14, 25:19)

Венеция: Списса, Хейдеггер, Касарин, Де Николао, Януцци, Такер, О'Коннелл, Жанелидзе, Паркс, Брукс, Симс, Уилтжер, Тесситори, Кабенге, Ванин

Прометей: Клавелл, Марч, Лукашов, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовый, Кеннеди, Балвин, Одиасэ

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