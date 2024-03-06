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Прометей вышел в четвертьфинал Еврокубка, разгромив Арис

Команда из Слобожанского не оставила ни единого шанса сопернику, выиграв все четыре четверти.
Сегодня, 21:27
Прометей - Арис / https://www.prometeybc.com/ua
Прометей - Арис / https://www.prometeybc.com/ua

В среду, 6 марта, в Риге состоялся матч 1/8 финала Еврокубка, в котором сошлись Прометей и Арис.

С первых же минут украинская команда захватила лидерство, организовав рывок 10:2. Греки попытались отыграться, но вновь попали под удачную серию украинцев. Уже по итогам первой 10-минутки номинальные хозяева паркета оформили двузначное преимущество.

Команда Ронена Гинзбурга продолжили наращивать отрыв в каждой из последующих четвертей. На большой перерыв соперники ушли при разнице +19.

Уже в тот момент вопрос о победителе поединка можно было считать закрытым. Но игроки Прометея не остановились, они захотели оформить нечто большее, чем просто разгром.

Так, в какой-то момент четвертой четверти разница достигла 31 очка, которая к финальной сирене сократилась лишь до 28 баллов. Таким образом украинский коллектив второй год подряд пробился в 1/4 финала соревнования.

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В составе Прометея сразу три игрока набрали 16 очков (Агада, Клавелл, Ткаченко) и лишь два игрока ушли с площадки без очков (Бобров, Липовый).

Прометей (Украина) - Арис (Греция) 95:67 (28:17, 23:15, 21:18, 23:17)

Прометей: Агада (16 + 4 передачи), Клавелл (16), Ткаченко (16), Одиасе (7), Кеннеди (6) - старт; Марч (15 + 7 передач), Балвин (12 + 9 подборов + 4 передачи), Санон (5), Лукашов (2), Липовый (0), Бобров (0).

Арис: Толиопулос (13 + 5 передач), Харрелл (20 + 7 подборов + 3 перехвата), Блумбергс (5), Бенкстон (6), Бохуридис (5) - старт; Cлафцакис (0), Старк (4), Саного (6), Кацивелис (3), Де Соуза (5), Калогирос (0).

В четвертьфинале Прометей встретится с французским Бурком, который не играл на данной стадии, так как стал победителем своей группы. Команды сойдутся в одноматчевом противостоянии.

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