Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба

Украинец задержался в команде на 4 месяца.
Сегодня, 12:36       Автор: Антон Федорцив
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Полузащитник Виктор Коваленко стал свободным агентом. Лимассольский Арис расторг контракт с воспитанником донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

Решение о прекращении сотрудничества было общим. Коваленко присоединился к кипрскому гранду в конце сентября. Впрочем, закрепиться в обойме столичного коллектива он так и не смог.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 6 матчей без результативных действий. Ранее хавбек выступал в чемпионате Италии. В частности, он защищал цвета Эмполи, Специи и Аталанты из Бергамо.

К слову, вратарь Анатолий Трубин голом переписал историю Лиги чемпионов.

