Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба

Полузащитник Виктор Коваленко стал свободным агентом. Лимассольский Арис расторг контракт с воспитанником донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

Решение о прекращении сотрудничества было общим. Коваленко присоединился к кипрскому гранду в конце сентября. Впрочем, закрепиться в обойме столичного коллектива он так и не смог.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 6 матчей без результативных действий. Ранее хавбек выступал в чемпионате Италии. В частности, он защищал цвета Эмполи, Специи и Аталанты из Бергамо.

К слову, вратарь Анатолий Трубин голом переписал историю Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!