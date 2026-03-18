Кудривка - Полесье 0:2: обзор матча и результат игры 18.03.2026

В среду, 18 марта, матчем Кудривки и Полесья стартовал 21-й тур украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда в номинально гостевом поединке на своем стадионе уверенно справилась с соперником, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Чернигов в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь в Кубке Украины

Полесье повело в противостоянии на 17-й минуте усилиями Алексея Гуцуляка, который после навеса с левого фланга от Максима Брагару оказался без опеки защитников и спокойно головой переправил мяч в сетку из района одиннадцатиметровой отметки.

А спустя шесть минут Гуцуляк оформил дубль, успешно пробив теперь уже низом практически из той же позиции, воспользовавшись прострелом слева от Бориса Крушинского.

Во второй половине встречи Линдон Эмерллаху забил третий гол Полесья, однако он был отменен из-за офсайда. В целом житомиряне продолжили контролировать ход матча и играли по счету, а Кудривка завершила поединок без единого удара в створ ворот соперника.

Набрав 42 очка, Полесье занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка идет на 11-й позиции, имея в своем активе 21 балл.

Статистика матча Кудривка - Полесье 21-го тура чемпионата Украины

Кудривка - Полесье 0:2

Голы: Гуцуляк 18, 24

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 3 - 13

Удары в створ: 0 - 3

Угловые: 1 - 7

Фолы: 10 - 6

Кудривка: Яшков - Гусев, Векляк, Вака (Сердюк, 76), Мачелюк - Думанюк, Нагнойный (Макоссо, 38), Беляев (Легостаев, 46) - Козак (Пушкарев, 69), Таипи, Морозко (Мельничук, 69).

Полесье: Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский - Бабенко (Красничи, 70), Эмерллаху (Андриевский, 70), Федор (Назаренко, 60) - Гуцуляк, Гайдучик (Краснопир, 70), Брагару (Филиппов, 83)

Предупреждение: Думанюк.

