iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кудривка - Полесье 0:2: обзор матча и результат игры 18.03.2026

Дубль Гуцуляка еще в первом тайме принес победу житомирской команде.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Полесье обыграло Кудривку / ФК Полесье
В среду, 18 марта, матчем Кудривки и Полесья стартовал 21-й тур украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда в номинально гостевом поединке на своем стадионе уверенно справилась с соперником, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Чернигов в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь в Кубке Украины

Полесье повело в противостоянии на 17-й минуте усилиями Алексея Гуцуляка, который после навеса с левого фланга от Максима Брагару оказался без опеки защитников и спокойно головой переправил мяч в сетку из района одиннадцатиметровой отметки.

А спустя шесть минут Гуцуляк оформил дубль, успешно пробив теперь уже низом практически из той же позиции, воспользовавшись прострелом слева от Бориса Крушинского.

Во второй половине встречи Линдон Эмерллаху забил третий гол Полесья, однако он был отменен из-за офсайда. В целом житомиряне продолжили контролировать ход матча и играли по счету, а Кудривка завершила поединок без единого удара в створ ворот соперника.

Набрав 42 очка, Полесье занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка идет на 11-й позиции, имея в своем активе 21 балл.

Статистика матча Кудривка - Полесье 21-го тура чемпионата Украины

Кудривка - Полесье 0:2

Голы: Гуцуляк 18, 24

Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 3 - 13
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 1 - 7
Фолы: 10 - 6

Кудривка: Яшков - Гусев, Векляк, Вака (Сердюк, 76), Мачелюк - Думанюк, Нагнойный (Макоссо, 38), Беляев (Легостаев, 46) - Козак (Пушкарев, 69), Таипи, Морозко (Мельничук, 69).

Полесье: Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский - Бабенко (Красничи, 70), Эмерллаху (Андриевский, 70), Федор (Назаренко, 60) - Гуцуляк, Гайдучик (Краснопир, 70), Брагару (Филиппов, 83)

Предупреждение: Думанюк.

Статьи по теме

УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата
УПЛ назвала лучших тренера и игрока 20-го тура УПЛ назвала лучших тренера и игрока 20-го тура
Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды
Манчестер Юнайтед все еще не может гарантировать Каррику пост тренера Манчестер Юнайтед все еще не может гарантировать Каррику пост тренера

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 120:33
Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды
Украина20:20
УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата
Европа20:05
Манчестер Юнайтед все еще не может гарантировать Каррику пост тренера
Украина19:59
Полесье легко переиграло Кудривку
Лига Европы19:45
Лига Европы: Брага совершила камбек против Ференцвароша и вышла в четвертьфинал
Бокс19:33
Директор команды Усика назвал причину срыва боя с Уайлдером
Другие страны19:02
Сенегал опротестует скандальное присуждение Марокко технической победы в финале КАН-2025
Лига конференций18:55
Шахтер – Лех: превью ответного матча 1/8 финала Лиги конференций
Европа18:27
Аутсайдер Серии А сменил главного тренера
ЧМ-202617:44
Швеция огласила заявку на плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK