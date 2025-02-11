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Коваленко прокомментировал возвращение в Эмполи

Виктор доволен своим трансфером.
Сегодня, 21:29
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Украинский полузащитник Виктор Коваленко поделился мыслями о возвращении в Эмполи.

Коваленко записал короткое видеообращение к фанатам «адзурри», где выразил свои эмоции.

«Привет, фанаты Эмполи. Я очень счастлив вернуться домой», - сказал Виктор.

Напомним, ранее сообщалось, что Коваленко подписал краткосрочный контракт с аутсайдером Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи Виктор Коваленко

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