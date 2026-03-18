Манчестер Юнайтед все еще не может гарантировать Каррику пост тренера

Тем не менее у англичанина есть время.

Манчестер Юнайтед все еще не определился с будущим тренером, сообщает Натан Солт.

По информации журналиста, в клубе продолжают анализировать собственный шорт-лист. Однако, вероятней всего, решения так и не будет принято до межсезонья.

Основным кандидатом руководство манкунианцев видит Луиса Энрике, однако специалист вряд ли покинет ПСЖ предстоящим летом.

Вторым номером считается Роберто де Дзерби, а третьим - Майкл Каррик. При этом у англичанина есть время, чтобы серьезно повысить собственные шансы.

Ключевым критерием при выборе специалиста является понимание разницы между менеджером и главным тренером. МЮ не хочет второй раз допустить ту же ошибку, что и с Аморимом.

