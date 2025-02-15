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Футбол

"Надеюсь, получу несколько минут": Коваленко обратился к тренеру Эмполи

После возвращения украинский полузащитник выразил готовность помочь команде.
Сегодня, 12:58
Виктор Коваленко / empolifc.com
Виктор Коваленко / empolifc.com

Украинский полузащитник Виктор Коваленко высказался о своем возвращении в Эмполи.

Украинец выразил надежду, что сможет получить игровое время уже в ближайшем матче "адзурри" с Удинезе в Серии А, который состоится в воскресенье, 16 февраля.

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"Я хорошо себя чувствую физически и рад вернуться. Хочу помочь команде, я счастлив.

Мы работали как всегда. Надеемся победить в матче с Удинезе, а лично я надеюсь, что получу от тренера несколько минут.

Я много тренировался в предыдущие месяцы, знаю о своих мышечных проблемах и много работал над этим. Я готов к работе в команде. Цели на сезон? Победы команды и выживание Эмполи - это самое важное.

Мистер Роберто Д’Аверса знает, где я могу играть и как я могу это делать. Я уже пробовал разные схемы в других командах. Я познакомился с командой, не знал новичков, но они все хорошие ребята, и это главное.

Мое будущее? Посмотрим, больше ничего сказать не могу. Посмотрим", - приводит слова Коваленко TMW.

Ранее Коваленко также прокомментировал возвращение в Эмполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи чемпионат Италии Серия А Виктор Коваленко

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