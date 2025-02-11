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Аутсайдер Серии А объявил о возвращении Коваленко

Следующие полгода Виктор точно проведет в стане Эмполи.
Сегодня, 17:58
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Итальянский Эмполи вернул в свой состав Виктора Коваленко. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Трансфер украинца оформлен на правах свободного агента. Контракт подписан на полгода.

Финансовые детали личного соглашения Виктора с аутсайдером Серии А неизвестны.

В прошлом Коваленко выступал за Эмполи на правах аренды из Аталанты, проведя за команду 17 матчей, в которых он дважды отметился голом.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко еще может покинуть Арсенал зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Виктор Коваленко

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