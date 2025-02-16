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Футбол

Удинезе - Эмполи 3:0: обзор матча и результат игры 16.02.2025

Украинец второй раз дебютировал в составе "адзурри" в неудачном поединке с Удинезе.
Сегодня, 19:18
Эмполи проиграл Удинезе / Getty Images
Эмполи проиграл Удинезе / Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, Удинезе принимал дома Эмполи в рамках 25-го тура итальянской Серии А.

Один из аутсайдеров национального первенства потерпел разгромное поражение от фриульцев со счетом 0:3, а в составе "адзурри" в этом поединке впервые на поля появился украинский полузащитник Виктор Коваленко после своего недавнего возвращения.

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Удинезе повел в матче на 19-й минуте встречи усилиями Юргена Эккеленкампа, а во втором тайме он же увеличил преимущество своей команды, оформив дубль.

При этом счете в игру вступил Коваленко, выйдя на замену на 85-й минуте, а под занавес встречи Флориан Товен довел результат до разгромного.

Удинезе на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 33 очка. Эмполи с 21 баллом идет на 17-й позиции.

Статистика матча Удинезе - Эмполи 25-го тура чемпионата Италии

Удинезе - Эмполи 3:0

Голы: Эккеленкамп, 19, 65, Товен, 90.

Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 1.98
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 16
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 9 - 5
Фолы: 12 - 17

Удинезе: Савва - Эхизибуе (Модешту, 74), Бийол, Соле, Камара - Атта (Паеро, 64), Ловрич (Пафунди, 81), Карлстрем, Эккеленкамп (Санчес, 74) - Товен, Лукка (Браво, 81).

Эмполи: Перисан - Де Шильо, Гогличидзе, Пеццелла - Гьяси (Журковски, 75), Хендерсон (Конате, 85), Грасси, Какаче (Коваленко, 85) - Куаме, Малех (Самбия, 75) - Коломбо (Эспозито, 62).

Источник видео: MEGOGO

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