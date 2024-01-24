Хапоэль - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 24.01.2024

В среду, 24 января, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой очередной матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет израильский Хапоэль.

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Начало поединка - в 19:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хапоэль - Прометей:

В турнирной таблице украинский клуб идет на шестом месте, имея восемь побед и семь поражений.

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