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Баскетбол

Хапоэль - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 24.01.2024

На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Сегодня, 11:57
БК Прометей
БК Прометей

В среду, 24 января, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой очередной матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет израильский Хапоэль.

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Начало поединка - в 19:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хапоэль - Прометей:

В турнирной таблице украинский клуб идет на шестом месте, имея восемь побед и семь поражений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прометей

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