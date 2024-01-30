Венеция - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 30.01.2024
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Во вторник, 30 января, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой заключительный матч в рамках группы Еврокубка.
Соперником нашей команды станет итальянская Венеция.
Начало поединка - в 21:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Венеция - Прометей:
В турнирной таблице украинский клуб идет на шестом месте, имея девять побед и семь поражений.
Отметим, что Прометей гарантировал себе плей-офф Еврокубка.
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