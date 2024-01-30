Венеция - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 30.01.2024

Во вторник, 30 января, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой заключительный матч в рамках группы Еврокубка.

Соперником нашей команды станет итальянская Венеция.

Начало поединка - в 21:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Венеция - Прометей:

В турнирной таблице украинский клуб идет на шестом месте, имея девять побед и семь поражений.

Отметим, что Прометей гарантировал себе плей-офф Еврокубка.

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