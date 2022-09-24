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Баскетбол

Ветеран Уорриорз проведет еще один сезон, после чего завершит карьеру

Андре Игудала останется в НБА еще на год, а затем окончательно уйдет из баскетбола.
Сегодня, 14:13
Андре Игудала / Getty Images
Андре Игудала / Getty Images
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Форвард Голден Стэйт Андре Игудала согласился провести еще один сезон с "воинами". Об этом 38-летний баскетболист сообщил в своем подкасте "Point Forward", передает ESPN.

Он займет 14-е место в составе команды, направляющейся в тренировочный лагерь. По словам Игудала, этот сезон, 19-й в его карьере, станет для него последним.

"Я собираюсь обвинить нескольких человек", — пошутил Андре по поводу своего решения. "Стеф Карри — это один человек, которого я буду винить. Но как группу я виню Стефа, Дрэймонда (Грина) и Клея (Томпсона). Немного Стива (Керра), Боба Майерса - я думаю, они только что выразили мне много любви".

"Стив был большим виновником того, что "ты действительно нужен нам на паркете".

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Уорриорз удерживали место в составе специально для Игудалы все межсезонье, стараясь не давить на него, чтобы он принял решение. Сам Андре сказал, что он "был на пенсии большую часть лета", но после разговоров со своими товарищами по команде, сотрудниками ГСУ и его семьей он решил вернуться.

После того, как "воины" вновь стали чемпионами по итогам прошлого сезона, Игудала был готов завершить карьеру. Но Стеф Карри, который присутствовал на его подкасте, сказал ему, что он снова нужен ему. В ответ Андре заявил, что он вернется, но это будет в последний раз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Андре Игудала
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