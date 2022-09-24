Бостон остался без тренера - Удоку отстранили на год от работы

Сезон еще не начался, а у финалиста прошлого сезона уже огромные проблемы.

Случилось то, чего все и ожидали - Бостон отстранил своего главного тренера Име Удоку от работы на весь предстоящий сезон-2022/23.

Согласно официальному заявлению "кельтов", 45-летний специалист не сможет принимать участие в деятельности команды из-за нарушения кодекса организации.

Несколько дней назад стало известно, что у Удоки были интимные отношения с одной из сотрудниц Селтикс, что запрещено уставом клуба. Отметим, что на момент инцидента он уже расстался со своей женой актрисой Нией Лонг.

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Также было объявлено, что будущее Удоки в команде решится уже после окончания его отстранения, которое рассчитано до 30 июня 2023 года. Сам тренер признал свою вину и извинился перед клубом и его представителями за предоставленные проблемы.

Бразды правления командой на себя возьмет ассистент Име Удоки Джо Маззулла.