Бывший тренер Лейкерс может заменить Удоку в Бостоне

Интересно, как на это отреагируют болельщики обеих команд.

Главный тренер Бостона Име Удока с большой долей вероятности будет отстранен от своей работы на весь следующий сезон из-за нарушения кодекса организации. Подхватить команду должен его ассистент Джо Маззулла.

Но есть и второй вариант. По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, руководство Селтикс может воспользоваться услугами свободного специалиста в лице Фрэнка Вогеля.

Don't be surprised if Frank Vogel is considered for the Celtics bench. Joe Mazzulla is expected to be elevated, but the staff is thin with head coaching experience. Vogel has a longstanding relationship with Brad Stevens. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) September 22, 2022

Как упоминает Мэнникс, тренерский штаб Селтикс, стоящий за Име Удокой, не имеет большого тренерского опыта. Фрэнк Вогель, безусловно, станет хорошей заменой, если Удока действительно пропустит весь сезон.

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Вогель привел Лейкерс к чемпионству в 2020 году. Напомним, что он был уволен из клуба по окончанию прошлого сезона из-за невыхода "озерников" в постсезон. Вместо него на должность был назначен Дарвин Хэм.

Забавный факт: Фрэнк Вогель фактически начал свою карьеру в Бостоне еще в 1996 году, когда он был видеокоординатором команды Рика Питино, в в 2001 году его повысили до помощника тренера.