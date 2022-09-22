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Баскетбол

Бывший тренер Лейкерс может заменить Удоку в Бостоне

Интересно, как на это отреагируют болельщики обеих команд.
Вчера, 22:30
Фрэнк Вогель / Getty Images
Фрэнк Вогель / Getty Images
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Главный тренер Бостона Име Удока с большой долей вероятности будет отстранен от своей работы на весь следующий сезон из-за нарушения кодекса организации. Подхватить команду должен его ассистент Джо Маззулла.

Но есть и второй вариант. По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, руководство Селтикс может воспользоваться услугами свободного специалиста в лице Фрэнка Вогеля.

Как упоминает Мэнникс, тренерский штаб Селтикс, стоящий за Име Удокой, не имеет большого тренерского опыта. Фрэнк Вогель, безусловно, станет хорошей заменой, если Удока действительно пропустит весь сезон.

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Вогель привел Лейкерс к чемпионству в 2020 году. Напомним, что он был уволен из клуба по окончанию прошлого сезона из-за невыхода "озерников" в постсезон. Вместо него на должность был назначен Дарвин Хэм.

Забавный факт: Фрэнк Вогель фактически начал свою карьеру в Бостоне еще в 1996 году, когда он был видеокоординатором команды Рика Питино, в в 2001 году его повысили до помощника тренера.

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