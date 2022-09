Бывший тренер Лейкерс может заменить Удоку в Бостоне

Главный тренер Бостона Име Удока с большой долей вероятности будет отстранен от своей работы на весь следующий сезон из-за нарушения кодекса организации. Подхватить команду должен его ассистент Джо Маззулла.

Но есть и второй вариант. По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, руководство Селтикс может воспользоваться услугами свободного специалиста в лице Фрэнка Вогеля.

Don't be surprised if Frank Vogel is considered for the Celtics bench. Joe Mazzulla is expected to be elevated, but the staff is thin with head coaching experience. Vogel has a longstanding relationship with Brad Stevens.