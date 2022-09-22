У главного тренера Бостона проблемы - его отстранят на сезон за нарушение кодекса клуба

Как оказалось, в структуре организации нельзя заводить отношения, кроме профессиональных.

Тренеру Бостона Име Удоке, вероятно, грозит отстранение на весь сезон 2022–2023 годов из-за его любовных историй в организации.

Как сообщает ESPN, у Удоки были интимные отношения с женщиной из структуры организации, что является нарушением кодекса клуба.

В связи с этим 45-летнему специалисту грозит беспрецедентное наказание в виде отстранения на весь предстоящий сезон-2022/23. Соответствующее заявление от Селтикс ожидается уже в ближайшее время.

Читай также: Лидер обороны Бостона пропустит старт сезона из-за "очищающей" операции на колене

Источники сообщили, что временным тренером команды станет ассистент Удоки Джо Маззулла. Эту рль мог взять на себя Уилл Харди, но он покинул Бостон в июне, чтобы стать тренером Юты.

Также сообщается, что Удока и его жена, американская актриса Ниа Лонг, расстались еще до того, как разразился этот скандал.