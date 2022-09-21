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Баскетбол

Лидер обороны Бостона пропустит старт сезона из-за "очищающей" операции на колене

Проблемы с ногой не позволили баскетболисту выступить на максимум своих возможностей в финальной серии НБА.
Вчера, 22:36
Роберт Уильямс III / Getty Images
Роберт Уильямс III / Getty Images
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На этой неделе бигмен Бостона Роберт Уильямс III перенесет артроскопическую операцию на левом колене, из-за чего ему потребуется от четырех до шести недель на восстановление, сообщает ESPN.

Операция, которая, как ожидается, состоится в четверг, 22 сентября, пройдет через шесть месяцев после того, как Уильямс перенес операцию на колене, чтобы восстановить разорванный мениск.

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По словам источников, данная процедура описывается как "чистка" и, как ожидается, позволит Уильямсу вернуться в полную силу в начале регулярного сезона, который начнется 18 октября.

Роберт Уильямс, которому в октябре исполнится 25 лет, пропустил семь игр плей-офф прошлого сезона, играя с дискомфортом в Финале НБА.

Набирая в среднем 10.0 очка, 9.6 подбора и 2.2 блок-шота, Таймлорд был центром обороны Селтикс, которые лидировали в лиге по эффективности защиты. Уильямс также занял второе место по блок-шотам за игру, уступая только Джарену Джексону-младшему из Мемфиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Бостон Селтикс Роберт Уильямс ІІІ
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