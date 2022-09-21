Будивельник прошел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, разгромив Норрчепинг

Киевляне удачно стартовали в квалификации еврокубка, намереваясь пробиться в групповой этап.

В среду, 21 сентября, в Лиссабоне состоялся матч первого раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, в котором киевскому Будивельнику противостоял шведский Норрчепинг. Встреча завершилась разгромной победой украинской команды со счетом 87:51.

Будивельник не отдал ни единой четверти, уверенно владея инициативой по ходу всего поединка. Благодаря огненной второй 10-минутке украинский коллектив уходил на большой перерыв с преимуществом в 18 очков, что позволило провести вторую половину с позиции силы.

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Лучшим игроком встречи стал Кет Барбер, набравший 18 очков, допустив при этом 5 потерь.

Норрчепинг - Будивельник 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)

Будивельник: Барбер (18), Гудвин (12 + 6 подборов), Близнюк (10 + 6 подборов), Грант (2 + 5 подборов), Бобров (1) - старт; Берханемескель (16), Маяускас (6), Крутоус (6 + 5 подборов), Браун (5 + 7 подборов), Тиртишник (5), Тихонов (4), Грицак (0).

В следующем раунде Будивельник сыграет против немецкого Бамберга. Матч состоится в пятницу, 23 сентября. Начало встречи - 20:00 по киевскому времени.