Отстраненный владелец Финикса и клуба ЖНБА хочет продать свои команды

На фоне растущего давления со стороны игроков НБА, спонсоров и представителей местных органов власти, а также после того, как он был отстранен на один год за использование расистских и женоненавистнических выражений, Роберт Сарвер объявил о своих планах продать Санз и Меркьюри из ЖНБА.

В своем заявлении 60-летний бизнесмен сказал, что не хочет "отвлекать внимание" и "хочет лучшего" для своих организаций, передает The Washington Post.

"Как человек веры, я верю в искупление и путь к прощению. Я ожидал, что отстранение на один год даст мне время сосредоточиться, исправить положение и устранить мои личные разногласия с командами, которые я и многие фанаты любим", — сказал Сарвер.

"Но в нашем нынешнем неумолимом климате стало до боли ясно, что это больше невозможно — что все хорошее, что я сделал или еще мог бы сделать, не перевешивает то, что я сказал в прошлом. По этим причинам я начинаю поиск покупателей для Санз и Меркьюри".

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Напомним, что НБА не только отстранила Сарвера от любой деятельности, связанной со своими командами, но и также оштрафовала его на 10 миллионов долларов.

Роберт Сарвер возглавлял группу, которая приобрела Финикс примерно за 400 миллионов в 2004 году. По недавней оценке Forbes, стоимость франшизы превышала 1,8 миллиарда.