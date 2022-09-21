НБА оштрафовала звезду Миннесоты за гомофобные высказывания

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, звезда Миннесоты Энтони Эдвардс был оштрафован на 40 000 долларов "за использование оскорбительных и уничижительных выражений в социальных сетях".

Молодой защитник Тимбервулвз попал в заголовки газет более недели назад из-за поста в Instagram. 11 сентября игрок опубликовал теперь уже удаленную историю, в которой он называет группу мужчин, стоящих снаружи, гомосексуалистами, добавляя ругательство и оскорбления на расовой почве.

Позже Эдвардс опубликовал в Twitter извинения, выразив сожаление по поводу видео.

"То, что я сказал, было незрелым, обидным и неуважительным, и мне невероятно жаль. Ни для меня, ни для кого бы то ни было неприемлемо использовать этот язык таким оскорбительным образом, этому нет никакого оправдания. Я был воспитан лучше, чем это", — написал баскетболист.

Напомним, что недавно НБА отстранила от любой деятельности, связанной с баскетболом, владельца Финикса Роберта Сарвера на один год, также оштрафовав его на 10 миллионов.