НБА отстранила на год владельца Финикса за расизм, также назначив 10-миллионный штраф

При этом бизнесмен будет вынужден пройти курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

Было завершено независимое расследование относительно владельца клубов НБА Санз и ЖНБА Меркьюри Роберта Сарвера, обвинявшегося в использовании расистских слов, токсичном поведении по отношению к темнокожим подчиненным, а также использовании выражений с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам.

В ходе расследования было опрошено более 70 бывших сотрудников клубов, которые подтвердили все вышеназванные обвинения, передает официальный сайт НБА.

В итоге было заключено, что Сарвер:

- по крайней мере, пять раз за время своего пребывания в организациях Санз/Меркьюри, повторял слово на букву "Н", когда пересказывал утверждения других;

- участвовал в случаях несправедливого поведения по отношению к сотрудницам-женщинам, делал много комментариев сексуального характера на рабочем месте, делал неуместные комментарии о внешности сотрудниц и других женщин, а также несколько раз проявлял неподобающее физическое поведение по отношению к служащим-мужчинам;

- унижал и грубо обращался с сотрудниками, в том числе кричал и ругал их.

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На основании результатов независимого расследования, в том числе связанных с неправомерным поведением Роберта Сарвера на рабочем месте и организационными недостатками, НБА отстранила его от участия в организациях Санз/Меркьюри сроком на один год, в течение которого он не сможет:

- присутствовать на любом объекте команды НБА/ЖНБА, включая любой офис, арену или тренировочный комплекс;

- посещать или участвовать в любых мероприятиях или мероприятиях НБА/ЖНБА, включая игры, тренировки или мероприятия деловых партнеров;

- представлять Санз/Меркьюри в любом публичном или частном месте;

- иметь какое-либо отношение к бизнесу или баскетбольным операциям Санз или Меркьюри;

- иметь какое-либо участие в бизнесе, управлении или деятельности НБА/ЖНБА, включая посещение или участие в заседаниях Правления любой лиги (и связанных с ними комитетов Правления).

Роберт Сарвер должен будет пройти программу обучения, направленную на уважение и надлежащее поведение на рабочем месте, а также заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.