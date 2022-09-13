Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты

Еще один спортсмен решил сменить вид деятельности, выйдя на ринг. Экс-защитник Лейкерс Ник Янг провел боксерский поединок против тик-токера Малкольма Миникона.

Дебют у "Свэгги Пи" явно не задался. Бой для него завершился в четвертом раунде полетом через канаты. На видео заметен удар Миникона предплечьем, после чего Янг отправился за пределы ринга, передает Bleacher Report.

Nick Young ends up on the ring apron. #McBroomGib pic.twitter.com/sCarCDyt7w — FITE (@FiteTV) September 11, 2022

Видимо, после падения Янг не быстро отошел, так как у себя в Twitter он написал, что он не был нокаутирован.

"Вы все сумасшедшие, говоря, что меня нокаутировали…. Я надрал этому парню задницу".

Y’all crazy Sayin I got knock out…. I was whooping that boy ass — Nick Young (@NickSwagyPYoung) September 12, 2022

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Далее он обвинил своего оппонента в том, что тот не умеет драться, раз дело дошло до удара предплечьем.

"Вот что происходит, когда ты сражаешься с кем-то, кто не может драться: они делают глупости, например, толкаются и бьют локтями ... Он ударил меня один раз за весь бой".

That’s what happens when you fighting someone that can’t fight they do dum stuff like push and run in with they elbows..he hit me one time the whole fight https://t.co/diVQvEwY9w — Nick Young (@NickSwagyPYoung) September 12, 2022

Изначально Ник Янг должен был встретиться в ринге с рэпером Blueface, но музыкант за несколько дней до события был вынужден отказаться от поединка, так как не смог получить боксерскую лицензию. В итоге его заменил Малкольм Миникон.