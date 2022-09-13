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Баскетбол

Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты

При этом бывший баскетболист отказывается признавать поражение, обвиняя оппонента в неспортивном поведении.
Сегодня, 16:52
Ник Янг и Малкольм Миникон / Bleacher Report
Ник Янг и Малкольм Миникон / Bleacher Report
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Еще один спортсмен решил сменить вид деятельности, выйдя на ринг. Экс-защитник Лейкерс Ник Янг  провел боксерский поединок против тик-токера Малкольма Миникона.

Дебют у "Свэгги Пи" явно не задался. Бой для него завершился в четвертом раунде полетом через канаты. На видео заметен удар Миникона предплечьем, после чего Янг отправился за пределы ринга, передает Bleacher Report.

Видимо, после падения Янг не быстро отошел, так как у себя в Twitter он написал, что он не был нокаутирован.

"Вы все сумасшедшие, говоря, что меня нокаутировали…. Я надрал этому парню задницу".

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Далее он обвинил своего оппонента в том, что тот не умеет драться, раз дело дошло до удара предплечьем.

"Вот что происходит, когда ты сражаешься с кем-то, кто не может драться: они делают глупости, например, толкаются и бьют локтями ... Он ударил меня один раз за весь бой".

Изначально Ник Янг должен был встретиться в ринге с рэпером Blueface, но музыкант за несколько дней до события был вынужден отказаться от поединка, так как не смог получить боксерскую лицензию. В итоге его заменил Малкольм Миникон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Ник Янг
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Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты
Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты

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