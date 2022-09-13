Таунс: Я - один из лучших и самых талантливых игроков в истории НБА

Звезда Миннесоты не скромничал по отношению к себе, когда обсуждал появление в команде Руди Гобера.

Тимбервулвз просто снесли рынок НБА, организовав обмен центрового Юты Руди Гобера. После данного трейда команды стали настолько завышать требования по игрокам, что по этой причине Кевин Дюрант остался в Бруклине.

Обсуждая с журналистами этот обмен, бигмен Миннесоты Карл-Энтони Таунс заявил, что его тандем с Гобером должен будет взорвать следующий сезон.

"Руди — один из лучших защитников, которые когда-либо были в НБА. У него есть способности, чтобы доказать это", - цитирует Таунса Bleacher Report.

"Я думаю, что я один из лучших атакующих игроков и талантов, которых когда-либо видела НБА. Так что объединение нас дает нам действительно целый спектр талантов, которые можно использовать".

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Несмотря на то, что Таунсу предстоит пройти еще долгий путь в истории НБА, он, безусловно, является одним из лучших атакующих игроков своего поколения. КАТ за карьеру бросает трехочковые с точностью, равной 39,7%, а в четырех из последних пяти сезонов он превышал 40%-ю отметку.