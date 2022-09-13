Таунс: Я - один из лучших и самых талантливых игроков в истории НБА
Тимбервулвз просто снесли рынок НБА, организовав обмен центрового Юты Руди Гобера. После данного трейда команды стали настолько завышать требования по игрокам, что по этой причине Кевин Дюрант остался в Бруклине.
Обсуждая с журналистами этот обмен, бигмен Миннесоты Карл-Энтони Таунс заявил, что его тандем с Гобером должен будет взорвать следующий сезон.
"Руди — один из лучших защитников, которые когда-либо были в НБА. У него есть способности, чтобы доказать это", - цитирует Таунса Bleacher Report.
"Я думаю, что я один из лучших атакующих игроков и талантов, которых когда-либо видела НБА. Так что объединение нас дает нам действительно целый спектр талантов, которые можно использовать".
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Несмотря на то, что Таунсу предстоит пройти еще долгий путь в истории НБА, он, безусловно, является одним из лучших атакующих игроков своего поколения. КАТ за карьеру бросает трехочковые с точностью, равной 39,7%, а в четырех из последних пяти сезонов он превышал 40%-ю отметку.