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Баскетбол

Никс продолжают оставаться самым дорогим клубом НБА

Несмотря на отсутствие успехов, нью-йоркская франшиза остается самой ценной в лиге.
Сегодня, 16:43
Джулиус Рэндл и Эван Фурнье / Getty Images
Джулиус Рэндл и Эван Фурнье / Getty Images
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Когда идет обсуждение самых успешных команд НБА, в разговоре автоматически всплывают Лейкерс и Селтикс. Однако, когда дело доходит до самых ценных, то в этот момент откуда ни возьмись появляется одна франшиза, которая выделяется больше всего: Никс.

Несмотря на то, что в последние годы Нью-Йорк не может от слова совсем похвастаться успехами, он остается самым дорогим клубом в лиге, даже превосходя самую большую династию за последнее время или самых больших победителей в истории лиги.

Недавно Майк Озанян из Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных команд мира. Семь команд НБА входят в топ-50, при этом Никс занимают первое место в списке, оцениваясь в 5,8 миллиарда долларов.

ТОП-5 самых ценных франшиз НБА:

1. Никс - 5,8 миллиарда долларов (6-е место в общем рейтинге);

2. Уорриорз - 5.6 миллиарда (8-е место)

3. Лейкерс - 5.5 миллиарда (10-е место)

4. Чикаго - 3.65 Миллиарда (38-е место)

5. Бостон - 3.55 миллиарда (41-е место)

6. Клипперс - 3.3 миллиарда (46-е место)

7. Бруклин - 3.2 миллиарда (48-е место)

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Стоит отметить, что самым ценным клубом во всем мире по версии Forbes является Даллас Ковбойз из НФЛ (8 миллиардов). Самым дорогим футбольным клубом считается мадридский Реал (5,1 миллиарда), что позволяет ему занимать 13-е место в рейтинге.

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