НБА установит рекордные потолки зарплат и налога на роскошь на сезон-2023/24

В пятницу, 9 сентября, НБА сообщила всем командам, что по-прежнему ожидает значительного скачка уровня потолка зарплат и налога на роскошь в сезоне-2023/24.

По информации официального сайта лиги, в сезоне-2023/24 НБА планирует установить потолок зарплат на уровне 134 миллионов долларов, что на 8,4% больше, чем в сезоне-2022/23.

Потолок для налога на роскошь также увеличится: от 123,6 миллионов в сезоне-2022/23 через год он будет равняться 150,2 миллионам (+7,8% разницы).

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Сообщается, что оба данных показателя станут рекордными в истории лиги, которая еще в июне делала прогноз, что эти уровни будут на один миллион ниже.

Ранее стало известно, что лига практически согласовала все условия проведения мини-турнира, который должен будет состояться также в сезоне-2023/24.