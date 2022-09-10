НБА согласовала условия мини-турнира на сезон-2023/24

Через год мы можем стать свидетелями нововведения в лучшей лиге мира.

Еще три года назад НБА задумывалась о концепции мини-турнира, который должен пройти посреди сезона. Это во многом было связано с падением телерейтингов.

И похоже, что практически все готово к его проведению. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, лига совместно с ассоциацией баскетболистов финализирует все условия турнира.

Согласно полученной информации, соревнование будет проходить по следующей схеме:

- команды принимают участие в кубковых играх, которые пройдут в ноябре;

- восемь лучших команд квалифицируются в финальную стадию турнира (пройдет в декабре), остальные 22 команды продолжат регулярный сезон;

- все игры турнира, кроме Финала, будут частью традиционного календаря команд на 82 встречи (то есть, финалисты проведут 83 матча за сезон без учета плей-офф).

Призы и денежные вознаграждения будут определены позднее. Ранее стало известно, что лига также решила оставить в силе правило, которое действует с 2020 года.