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Баскетбол

НБА согласовала условия мини-турнира на сезон-2023/24

Через год мы можем стать свидетелями нововведения в лучшей лиге мира.
Сегодня, 15:54
Даллас - Уорриорз / Getty Images
Даллас - Уорриорз / Getty Images
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Еще три года назад НБА задумывалась о концепции мини-турнира, который должен пройти посреди сезона. Это во многом было связано с падением телерейтингов.

И похоже, что практически все готово к его проведению. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, лига совместно с ассоциацией баскетболистов финализирует все условия турнира.

Согласно полученной информации, соревнование будет проходить по следующей схеме:

- команды принимают участие в кубковых играх, которые пройдут в ноябре;

- восемь лучших команд квалифицируются в финальную стадию турнира (пройдет в декабре), остальные 22 команды продолжат регулярный сезон;

- все игры турнира, кроме Финала, будут частью традиционного календаря команд на 82 встречи (то есть, финалисты проведут 83 матча за сезон без учета плей-офф).

Призы и денежные вознаграждения будут определены позднее. Ранее стало известно, что лига также решила оставить в силе правило, которое действует с 2020 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА
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