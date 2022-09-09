НБА оставила в силе правило, принятое в 2020 году

Не стоит ждать, что тренеры команд НБА на каждую игру сезона будут одевать официальные костюмы, как это было раньше.

По информации журналиста Марка Стейна, НБА продлила на сезон-2022/23 правило, разрешающее тренерам носить неформальную одежду.

Впервые подобное началось практиковаться во время "пузыря" в Орландо в 2020 году. Но при этом официальное разрешение на ношение неформальной одежды было получено только перед стартом прошлой кампании.

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Сильнее всех эта новость обрадовала наставника Финикса Монти Уильямса.

"Мы можем собрать одну сумку для поездки на три-четыре игры. Мы все одеты в форму. Нам удобно. Мы ничем не выделяемся. Я думаю, что это победа, если мы сможем продолжить это".

С появлением данной практики все больше тренеров по ходу сезона отказывалось от ношения официальных костюмов в пользу тренировочной формы.