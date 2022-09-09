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Баскетбол

Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета

Определились шестнадцать команд, которые выступят в предстоящем плей-офф турнира.
Сегодня, 00:30
Никола Йокич и Лука Дончич / Getty Images
Никола Йокич и Лука Дончич / Getty Images
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В ночь на пятницу, 9 сентября, завершились последние матчи группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

По результатам пяти туров стали известны шестнадцать участников плей-офф турнира. Ими стали две непобежденные команды Греции и Сербии, а также Испания, Турция, Черногория, Бельгия, Словения, Германия, Франция, Литва, Украина, Хорватия, Италия, Финляндия, Польша и Чехия.

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Согласно регламенту, в 1/8 финала Евробаскета-2022 образовались следующие пары:

Германия – Черногория;
Испания – Литва;
Словения – Бельгия;
Турция – Франция;
Греция – Чехия;
Финляндия – Хорватия;
Украина – Польша;
Сербия – Италия.

Матч Украина - Польша состоится в воскресенье, 11 сентября. В случае успеха, команда Айнарса Багатскиса сыграет против победителя пары Словения - Бельгия.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех игр чемпионата Европы по баскетболу.

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