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Баскетбол

Украина заняла второе место по итогам группового этапа чемпионата Европы по баскетболу

Подопечные Айнарса Багатскиса выполнили задачу минимум, выйдя из группы со сложными оппонентами.
Вчера, 23:54
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
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То, какое окончательное место займет сборная Украины по группового этапа Евробаскета, решалось в последнем матче группы С, в котором Италия играла с Великобританией. Эта встреча завершилась разгромной победой итальянцев со счетом 90:56.

Благодаря лучшему балансу очков и результатам в личных встречах подобный итог позволил команде Айнарса Багатскиса завершить групповой этап на втором месте: 3 победы, 2 поражения, баланс очков 412:396.

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Таким образом Украина выходит в плей-офф чемпионата Европы, где в 1/8 финала встретится с третьей командой группы D, которой стала Польша. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех игр Евробаскета.

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