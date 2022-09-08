Украина заняла второе место по итогам группового этапа чемпионата Европы по баскетболу

Подопечные Айнарса Багатскиса выполнили задачу минимум, выйдя из группы со сложными оппонентами.

То, какое окончательное место займет сборная Украины по группового этапа Евробаскета, решалось в последнем матче группы С, в котором Италия играла с Великобританией. Эта встреча завершилась разгромной победой итальянцев со счетом 90:56.

Благодаря лучшему балансу очков и результатам в личных встречах подобный итог позволил команде Айнарса Багатскиса завершить групповой этап на втором месте: 3 победы, 2 поражения, баланс очков 412:396.

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Таким образом Украина выходит в плей-офф чемпионата Европы, где в 1/8 финала встретится с третьей командой группы D, которой стала Польша. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех игр Евробаскета.