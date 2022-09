Дончич выдал историческое выступление на Евробаскете в матче против Франции

В среду, 7 сентября, в рамках последнего матча группового этапа Евробаскета за первое место группы В сражались сборные Словении и Франции. Несмотря на эффектные данки от Руди Гобера, который набрал 19 очков и 8 подборов, французы были вынуждены капитулировать перед одним звездным словенцем.

Защитник Далласа Лука Дончич записал на свой счет больше половины командных очков: из 88 он набросал целых 47, что позволило ему вписать свое имя в историю чемпионата Европы.

4️⃣7️⃣. GOODNESS GRACIOUS, FORTY SEVEN!



Most points in a EuroBasket game in the last 65 years, and we are all witnesses.#EuroBasket x #BringTheNoise https://t.co/QTTmpgMXoH