Дончич выдал историческое выступление на Евробаскете в матче против Франции

В среду, 7 сентября, в рамках последнего матча группового этапа Евробаскета за первое место группы В сражались сборные Словении и Франции. Несмотря на эффектные данки от Руди Гобера, который набрал 19 очков и 8 подборов, французы были вынуждены капитулировать перед одним звездным словенцем.

Защитник Далласа Лука Дончич записал на свой счет больше половины командных очков: из 88 он набросал целых 47, что позволило ему вписать свое имя в историю чемпионата Европы.

4️⃣7️⃣. GOODNESS GRACIOUS, FORTY SEVEN!



Most points in a EuroBasket game in the last 65 years, and we are all witnesses.#EuroBasket x #BringTheNoise https://t.co/QTTmpgMXoH — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 7, 2022

Согласно официальному сайту ФИБА: Дончич стал самым результативным игроком на Евробаскете в 21-м веке, побив рекорд своего предшественника в Маверикс, великого Дирка Новицки, набравшего в 2001 году 43 очка.

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Он также стал обладателем второго результата за всю историю проведения турнира: Лука обошел грека Никоса Галиса (46 очков в 1983 году). Абсолютный рекорд принадлежит Эдди Террасу из Бельгии, который набрал невероятные 63 очка в далеком 1957 году.

Самые результативные выступления за всю историю Евробаскета:

Благодаря данной победе сборная Словении заняла первое место в своей группе. В 1/8 финале ей предстоит сыграть против Бельгии. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы по баскетболу.