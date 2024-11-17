Дешам: Я много общаюсь с футболистами. У них накопилась физическая и ментальная усталость

Наставник сборной Франции Дидье Дешам накануне игры против Италии высказался о не особо убедительных выступлениях «Les Bleus» в 2024 году в целом и в частности в последнем матче против Израиля.

По словам Дешама, причина вялой игры его подопечных заключается в физической и психологической усталости.

«Я много разговариваю со своими футболистами. Как уже когда-то говорил, исполнителям нужно время для восстановления. У них может быть три поединка за 7 дней.

Кроме того, существует физическая и ментальная усталость. Кто-то скажет, что не стоит их жалеть. Но постоянное пребывание в разъездах также утомляет.

Они все еще мотивированы, и хорошо, что это так. Но на пути мотивации стоят физическое состояние и ментальная усталость, которая может влиять сильнее, но измерить ее трудно», - заявил Дешам.

Отметим, что матч между Францией и Италией состоится сегодня, 17 ноября в 21:45.

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