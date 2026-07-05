Дешам установил рекорд в плей-офф чемпионатов мира

Успешное выступление сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Парагвая стало историческим для главного тренера "Ле Бле" Дидье Дешама.

Французская команда обыграла соперника с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

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Эта победа стала для Дешама десятой в матчах плей-офф чемпионатов мира. Он стал первым тренером в истории, которому удалось достичь такого показателя, сообщает Squawka.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Франции встретится со сборной Марокко.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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