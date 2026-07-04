Англичане попытаются забить, а супербомбардиры сойдутся в дуэли: на что поставить в 1/8 финала?

Первые поединки 1/8 финала чемпионата мира уже состоялись и теперь нас ждут противостояния между командой фаворитом против командой крепким середняком!

Впереди матч Канада – Марокко. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных гостей. Их победу оценивают коэффициентом 1,80, тогда как на Мексику — 5,19. Кто окажется сильнее? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Перед матчем между Бразилией и Норвегией интерес к нему подогревают всеми возможными способами. В интернете активно распространяется видеомем, главными героями которого стали лучшие бомбардиры обеих команд — Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд. Оба много забивают на этом чемпионате мира.

Коэффициент на гол Холанда составляет 2,35, тогда как на хотя бы один забитый мяч Винисиуса в матче против Норвегии предлагают коэффициент 2,40.

Os memes estão demais…



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yOxM18RUA1 — Isabelle Formiga (@FormigaIsabelle) July 2, 2026

Главным оружием Норвегии, конечно же, является атака. «Викинги» забивают в каждом матче, и только в проигранной Франции игре, где выступали резервным составом, забили «лишь» один раз. Поэтому очень интересно выглядит ставка «Обе команды забьют» с коэффициентом 1,69, а для тех, кто верит в Норвегию, вариант «Обе команды забьют и Норвегия победит» предлагается за 6,85.

Сборная Мексики демонстрирует великолепную статистику по пропущенным мячам — ноль голов в четырех матчах турнира. Конечно, сборная Англии является значительно более серьезным соперником, чем любой из тех, с кем мексиканцы встречались ранее. Однако если им вновь удастся сохранить свои ворота «сухими», это может принести хорошие дивиденды тем, кто поставит на то, что Англия не забьет, с коэффициентом 3,11.

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