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Футбол

Фулхэм попробует перехватить звезду Нидерландов у грандов

Крисенсио Саммервилль получил еще один вариант.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Крисенсио Саммервилль / Getty Images
Крисенсио Саммервилль / Getty Images

Фулхэм вступил в гонку за Крисенсио Саммервиллем, пишет The Guardian.

Напомним, что вингер сборной Нидерландов этим летом покинет Вест Хэм, однако пункт назначения пока неизвестен.

По последним сведениям, основными претендентами на Саммервилля считаются Челси и Манчестер Юнайтед.

Несмотря на такую конкуренцию, Фулхэм также попробует побороться за игрока. Клубу срочно нужно заменить Харри Уилсона.

Ранее также сообщалось, что капитан Ливерпуля останется в клубе.

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