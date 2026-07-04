Бывший вингер Шахтера нашел себе новый клуб

Дуглас Коста будет выступать за Аль-Иттифак.

Бывший игрок Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста нашел себе новый клуб.

Аль-Иттифак объявил о подписании 35-летнего бразильца.

Команда выступает во второй лиге ОАЭ, также в клубе выступает Марио Балотелли.

Напомним, что последним клубом Косты был Кьево, за который он провел лишь 13 матчей.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб следит за хавбеком Барселоны.

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