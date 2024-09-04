"Сделаю фанатов счастливыми": экс-вингер Шахтера и Баварии зарегистрировался на OnlyFans

Футбольная карьера Дугласа Косты отправила его в очередное приключение.

Недавно бывший вингер Шахтера и сборной Бразилии присоединился к австралийскому Сиднею. Теперь же он сделал объявление о необычном партнерстве.

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Как оказалось, бразильский футболист решил создать аккаунт на OnlyFans. Но 33-летний игрок не собирается использовать его по "назначению", из-за которого данная платформа стала ассоциироваться с контентом для взрослых.

Коста решил публиковать там закулисные материалы, позволив болельщикам больше ознакомиться с футбольной жизнью.

"Я решил присоединиться к OnlyFans, потому что верю в авторитет компании и ее потенциал для глобального охвата", - сказал экс-"горняк".

"У этого партнерства есть все, чтобы стать очень интересным и успешным. Сегмент, в котором OnlyFans стремится использовать спортсменов в качестве послов бренда, оказывает большое влияние на рынок, и я более чем счастлив быть его частью, особенно как один из первопроходцев в футбольном сегменте".

"Как создатель контента OnlyFans, я буду создавать эксклюзивный контент для своих фанатов, который они не смогут увидеть ни в одной другой социальной сети, и это будет иметь большое значение. Я надеюсь, что это партнерство будет продолжительным, и я смогу радовать фанатов своим контентом".

https://onlyfans.com/douglascosta

https://onlyfans.com/douglascosta

Футболист присоединился к ряду профессиональных спортсменов, которые начали делиться закулисными материалами на данной платформе.

OnlyFans уже давно ассоциируется с контентом 18+, но компания пытается сблизиться с TikTok и YouTube, привлекая создателей контента из других отраслей, например, спорта, чтобы расширить свою аудиторию.

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