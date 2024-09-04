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Роналду и Месси не попали в номинацию на Золотой мяч впервые с 2003 года

Более 20 лет хотя бы один из них претендовал на награду.
Сегодня, 22:13
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Getty Images
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Getty Images

France Football обнародовал имена 30 футболистов, которые были номинированы на Золотой мяч 2024 года.

Список примечателен тем, что в нем не оказалось места для Криштиану Роналду и Лионеля Месси, чье присутствие в данных списках стало для фанатов футбола обыденным делом.

Как сообщает Фабрицио Романо, впервые с 2003 года ни Роналду, ни Месси не претендуют на Золотой мяч.

Стоит отметить, что 39-летний португалец "пролетел" мимо номинации второй год подряд, а 37-летний аргентинец оказался вне топ-30 в 2022 году.

Читай также: Довбик номинирован на Золотой мяч 2024 года

Напомним, что на трофей имени Льва Яшина претендует Андрей Лунин - вратарь Реала и сборной Украины может быть признан лучшим на своей позиции по итогам прошлого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси Криштиану Роналду

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