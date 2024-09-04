Роналду и Месси не попали в номинацию на Золотой мяч впервые с 2003 года

Более 20 лет хотя бы один из них претендовал на награду.

France Football обнародовал имена 30 футболистов, которые были номинированы на Золотой мяч 2024 года.

Список примечателен тем, что в нем не оказалось места для Криштиану Роналду и Лионеля Месси, чье присутствие в данных списках стало для фанатов футбола обыденным делом.

Как сообщает Фабрицио Романо, впервые с 2003 года ни Роналду, ни Месси не претендуют на Золотой мяч.

Стоит отметить, что 39-летний португалец "пролетел" мимо номинации второй год подряд, а 37-летний аргентинец оказался вне топ-30 в 2022 году.

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Напомним, что на трофей имени Льва Яшина претендует Андрей Лунин - вратарь Реала и сборной Украины может быть признан лучшим на своей позиции по итогам прошлого сезона.

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