iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда Шахтера неожиданно присоединился к Кьево

Громкий трансфер произошел в итальянской трясине.
Сегодня, 00:40       Автор: Антон Федорцив
Дуглас Коста / Getty Images
Дуглас Коста / Getty Images

Веронский Кьево оформил сенсационный переход. Бывший вингер сборной Бразилии Дуглас Коста пополнил ряды "летучих ослов", сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран заключил с коллективом Серии D контракт до конца сезона. Скорее всего, Кьево станет для Косты транзитным пунктом перед Ближним Востоком. Летом он якобы присоединится к дубайскому Аль-Иттифаку.

Последним клубом Косты был австралийский Сидней. "Небесно-голубых" он покинул в сентябре, когда на родине выдали ордер на арест вингера за неуплату алиментов. Статистика бразильца в Сиднее – 25 матчей, 6 голов, 8 ассистов.

Напомним, бывший форвард донецкого Шахтера Кристиано Лукарелли стал тренером Пистойезе из итальянской Серии D.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кьево Дуглас Коста

Статьи по теме

Экс-звезда Шахтера остался без клуба и рискует угодить за решетку Экс-звезда Шахтера остался без клуба и рискует угодить за решетку
Экс-звезда Шахтера расторг контракт с австралийским клубом Экс-звезда Шахтера расторг контракт с австралийским клубом
"Сделаю фанатов счастливыми": экс-вингер Шахтера и Баварии зарегистрировался на OnlyFans "Сделаю фанатов счастливыми": экс-вингер Шахтера и Баварии зарегистрировался на OnlyFans
Экс-игрок Шахтера перешел в австралийский клуб Экс-игрок Шахтера перешел в австралийский клуб

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа00:40
Экс-звезда Шахтера неожиданно присоединился к Кьево
Европа00:15
Жирона с дублем Ваната обыграла Эспаньол
Вчера, 23:55
Еврокубки23:55
Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге
Европа23:17
Ванат со второй попытки забил Эспаньолу с пенальти
Формула 122:51
Легендарная конюшня Формулы-1 выбрала резервиста на сезон
ЧМ-202622:18
Ван Нистелрой нашел новую работу
Украина21:45
УХЛ: Сокол дожал Кременчуг в серии буллитов
Европа21:24
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на Эспаньол
Украина21:00
Рух продал лидера обороны в европейский чемпионат
Биатлон20:29
Обладательница Хрустального глобуса пропустит парсьют в Рупольдинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK