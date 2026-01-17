Экс-звезда Шахтера неожиданно присоединился к Кьево

Веронский Кьево оформил сенсационный переход. Бывший вингер сборной Бразилии Дуглас Коста пополнил ряды "летучих ослов", сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран заключил с коллективом Серии D контракт до конца сезона. Скорее всего, Кьево станет для Косты транзитным пунктом перед Ближним Востоком. Летом он якобы присоединится к дубайскому Аль-Иттифаку.

Последним клубом Косты был австралийский Сидней. "Небесно-голубых" он покинул в сентябре, когда на родине выдали ордер на арест вингера за неуплату алиментов. Статистика бразильца в Сиднее – 25 матчей, 6 голов, 8 ассистов.

Напомним, бывший форвард донецкого Шахтера Кристиано Лукарелли стал тренером Пистойезе из итальянской Серии D.

