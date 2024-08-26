Экс-игрок Шахтера перешел в австралийский клуб

Дуглас Коста будет выступать за Сидней.

Бывший игрок Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста продолжит карьеру в необычном чемпионате.

Футбольный клуб Сидней объявил о подписании контракта с 33-летним бразильцем.

Напомним, что ранее Коста выступал за Фулминенсе, но разорвал с клубом контракт после 22-х матчей, в которых не отличился ни одним результативным действием.

"По ходу карьеры я выступал за ряд невероятных команд и выиграл множество титулов. Я пришел в Сидней, чтобы пополнить победный список.

Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень футбола в этой стране, развлечь страстных болельщиков и принести Сиднею трофеи", – заявил Дуглас Коста.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб вдеет переговоры по трансферу Осимхена.

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