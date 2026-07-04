Марокко разбил Канада и первым прошел в четвертьфинал

В субботу, 4 июля, сборные Канады и Марокко встречались в рамках 1/8 финала ЧМ-2026.

Канада попыталась забить быстрый гол, но с ударом Олувасеи легко справился Буну. Далее обе команды боролись за контроль практически без ворот.

Со стартом второго тайма уже Марокко провел успешную атаку, результатом которой стал точный удар Унахи, открывший счет.

Затем опять зрителям пришлось следить за плотной борьбой практически без ворот. И в концовке матча Марокко подтвердил сови амбиции, забив второй гол. Унахи оформил дубль и гарантировал своей команде 1/8 финала.

Однако под конец матча, марокконцы оформили и третий гол, окончательно добив демотивированную Канаду.

Статистика матча Канада - Марокко 1/8 финала ЧМ‑2026

Канада - Марокко 0:3

Голы: Унахи, 50, 82, Рахими, 90+8

Ожидаемые голы (xG): 0.86 — 0.79

Владение мячом: 45% — 55%

Удары: 3 — 4

Удары в створ: 8 — 0

Угловые: 11 — 1

Фолы: 24 — 14

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Бомбито, Ларея (П. Дэвид, 79) — Бьюкенен (Нельсон, 88), Сигур (Осорио, 88), Эуштакиу, Ахмед (Шаффельбург, 79) — Дж. Дэвид, Олувасей (Ларин, 63).

Марокко: Буну — Хакими, Диоп (Саадан, 87), Халхал, Мазрауи — Буадди (Амрабат, 63), Эль-Айнауи — Диас, Унахи (Эль-Мурабет, 87), Эль-Ханнус (Тальби, 63) — Сайбари (Рахими, 22).

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