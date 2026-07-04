Сборная, вылетевшая с ЧМ-2026, снова осталась без тренера

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар объявил, что покидает команду.

Напомним, что 57-летний француз возглавил Тунис уже на мундиале, провел две игры, которые проиграл Японии и Нидерландам.

Перед уходом я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что она позволила мне принять участие в чемпионате мира-2026. Я желаю сборной Туниса всего наилучшего в будущем. Я убежден, что она будет продолжать расти, радовать целую нацию и напишет прекрасные главы истории. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего этого приключения. Я желаю вам всего наилучшего в будущем. Мое приключение подходит к концу

Ранее также сообщалось, что игрок сборной Аргентины может перезапустить карьеру в Италии.

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