Дубль Рабьо принес Франции уверенную победу над Италией

В воскресенье, 17 ноября, Италия и Франция сошлись в матче за первое место в группе 2 Лиги наций.

Уже на второй минуте после углового Адриен Рабьо вогнал мяч в сетку ворот Викарио ударом головой. После этого хозяева перехватили инициативу, однако провести опасную атаку никак не удавалось.

На 33-й минуте Викарио неожиданно привез гол в собственные ворота, чем серьезно осложнил ситуацию для своей команды. Но почти сразу же Камбьясо отыграл один мяч.

Во втором тайме игра все так же точилась в основном в борьбе в центре поля, пока Динь и Рабьо не повторили первый гол, только теперь без помощи углового. До конца матча Камбьясо снова мог свести разрыв до минимального, но финальный свисток зафиксировал окончательный счет 1:3. Франция выходит в плей-офф с первого места, Италия - со второго.

Статистика матча Лиги наций Италия - Франция

Италия - Франция 1:3

Голы: Камбьясо, 35 - Рабьо, 2, 65, Викарио (автогол), 33

xG: 0.70 - 0,39

Удары: 10 - 6

Удары в створ ворот: 4 - 4

Владение мячом: 53% - 47%

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