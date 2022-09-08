"Это они будут со мной играть": Беверли дерзко ответил на вопрос о ЛеБроне и Дэвисе

После того, как Патрик Беверли попал в пакет по обмену Руди Гобера из Юты в Миннесоту, 34-летний защитник не надолго задержался в Солт-Лейк-Сити, снова став частью трейда, на этот раз в Лейкерс.

И сразу же во время своей первой пресс-конференции в Лос-Анджелесе Патрик отметился типичным для себя комментарием.

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Журналист начал свой вопрос со слов: "Вы будете играть с ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом". На это Беверли ответил достаточно дерзко, но не без доли правды.

"Это они будут играть со мной. Я попал в плей-офф в прошлом году, а они - нет", - передает слова игрока The Athletic.

Теперь будет интересно понаблюдать, как эти слова будут встречены самими Джеймсом и Дэвисом - очевидный удар по их самолюбию.