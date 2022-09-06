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Баскетбол

Филадельфия подписала Лучшего шестого игрока 2020 года

Сиксерс заполучили баскетболиста, который должен добавить команде мощи под кольцом.
Вчера, 23:36
Монтрез Харрелл / Getty Images
Монтрез Харрелл / Getty Images
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Филадельфия продолжает готовиться к очередному походу за чемпионством. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Сиксерс подписали двухлетний контракт со свободным агентом Монтрезом Харреллом.

Согласно источнику, на второй год соглашения будет действовать опция игрока. По итогам регулярного сезона-2019/20 Харрелл стал Лучшим шестым игроком, выступая в составе Клипперс.

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Сообщается, что эта сделка стала возможной благодаря тому, что Джеймс Харден сократил свои аппетиты, отказавшись от 15 миллионов долларов по старому контракту ради того, чтобы 76-е смогли усилить ростер на рынке свободных агентов.

Напомним, что Монтрез Харрелл испытывает некоторые проблемы с законом. Недавно остановили его машину, в которой было найдено почти 1,5 кг марихуаны. В итоге суд смягчил приговор, назначив игроку испытательный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Монтрез Харрелл
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