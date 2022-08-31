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Баскетбол

Игроку НБА смягчили наказание за хранение марихуаны

Свободному агенту больше не грозит тюремное заключение.
Сегодня, 19:44
Монтрез Харрелл / Getty Images
Монтрез Харрелл / Getty Images
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Во вторник, 30 августа, в здании суда Кентукки игроку НБА Монтреззу Харреллу было предъявлено обвинение в уголовном преступлении, связанном с торговлей марихуаной.

Харреллу, неограниченно свободному агенту, грозило уголовное преступление класса D, наказуемое тюремным заключением на срок от одного до пяти лет и штрафом в размере до 10 000 долларов, за хранение "трех фунтов марихуаны в вакуумных пакетах", согласно отчету полиции.

Теперь же, как сообщает CBS Sports, игроку предъявлено обвинение в мелком правонарушении, которое не так серьезно, как обвинение в уголовном преступлении.

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Обвинение в правонарушении будет снято с баскетболиста, если он избежит дальнейших проблем с законом в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, что на данный момент Монтрезз Харрелл остается свободным агентом. Он принял участие в 71 игре прошлого года (за Шарлотт и Вашингтон), в которых в среднем набирал 13.1 очка, 6.1 подбора и 2.0 передачи за 23.1 минуты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Монтрез Харрелл
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