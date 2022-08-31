Уолл: В какой-то момент времени я задумался о суициде

Этим летом Джон Уолл присоединился к Клипперс, подписав с калифорнийской командой 2-летний контракт. Баскетболист с нетерпением ждет возвращения в форму в следующем сезоне - он сыграл всего 40 игр за последние три года из-за травм, Covid-19 и того, что Хьюстон не возволял ему выходить на паркет.

31-летний Уолл рассказал о своем недавнем прошлом на открытии сада в честь его покойной матери в Армии Спасения в его родном городе Роли, Северная Каролина. Его мать была волонтером в учреждении.

"Самое темное место, в котором я когда-либо был", — цитирует Уолла The Guardian. "В какой-то момент я думал о самоубийстве. Я тогда порвал ахилл, моя мама заболела, а позже умерла, моя бабушка умерла через год, и все это в разгар коронавируса".

"Я шел на химиотерапию (матери), я сидел рядом с ней, когда она делала свои последний вздох в одной и той же одежде три дня подряд. Все это время я провел с ней".

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Мать Уолла, Фрэнсис Пулли, умерла в декабре 2019 года в возрасте 58 лет от рака груди. Его бабушка умерла позже. В то же время Джон занимался реабилитацией травмы ахиллова сухожилия.

"Я пошел искать терапевта. Многие люди думают: "Мне не нужна помощь, я могу справиться с этим в любое время", но вы должны быть честными с собой и выяснить, что лучше для вас".

Теперь же в составе ЛАК Джон Уолл составит трио с Каваем Леонардом и Полом Джорджем. Клипперс называются одними из главных претендентов на чемпионство в следующем сезоне.